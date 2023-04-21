Стало известно, какую недвижимость москвичи чаще всего покупают за рубежом

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Старший партнер и совладелец компании Propriete Generale Group Иван Яринковский рассказал, какую недвижимость чаще всего покупают жители столицы за границей.

Он подчеркнул, что москвичей, выбирающих недвижимость в других странах, можно разделить на три категории.

Первая — самая многочисленная, это люди, у которых ограниченный бюджет. Они покупают квартиры в новых домах с одной или двумя спальнями площадью от 50 до 80 «квадратов». Ядро данной аудитории составляют москвичи в возрасте от 45 до 60 лет. Для покупки недвижимости за границей такие россияне выбирают более бюджетные страны либо не самые популярные районы.

Вторая категория — люди более состоятельные. Они выбирают квартиры большей площади в престижных районах.

Третья категория покупателей зарубежной недвижимости из Москвы приобретает объекты в инвестиционных целях, передает РИАМО.

Цены на недвижимость в РФ могут опуститься во втором квартале текущего года. Таким мнением поделилась пресс-служба сервиса Сбербанка «Домклик», передает Nation news.

Средняя стоимость жилья в Москве на вторичном рынке по итогам февраля 2023 года достигла 14,7 миллиона рублей. Наиболее востребованными у покупателей оказались двухкомнатные квартиры.