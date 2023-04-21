Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Стало известно, какую недвижимость москвичи чаще всего покупают за рубежом

Ирина Игнатенко
Город
Стало известно, какую недвижимость москвичи чаще всего покупают за рубежом
Фото: Pixabay

Старший партнер и совладелец компании Propriete Generale Group Иван Яринковский рассказал, какую недвижимость чаще всего покупают жители столицы за границей.

Он подчеркнул, что москвичей, выбирающих недвижимость в других странах, можно разделить на три категории.

Первая — самая многочисленная, это люди, у которых ограниченный бюджет. Они покупают квартиры в новых домах с одной или двумя спальнями площадью от 50 до 80 «квадратов». Ядро данной аудитории составляют москвичи в возрасте от 45 до 60 лет. Для покупки недвижимости за границей такие россияне выбирают более бюджетные страны либо не самые популярные районы.

Вторая категория — люди более состоятельные. Они выбирают квартиры большей площади в престижных районах.

Третья категория покупателей зарубежной недвижимости из Москвы приобретает объекты в инвестиционных целях, передает РИАМО.

Цены на недвижимость в РФ могут опуститься во втором квартале текущего года. Таким мнением поделилась пресс-служба сервиса Сбербанка «Домклик», передает Nation news.

Средняя стоимость жилья в Москве на вторичном рынке по итогам февраля 2023 года достигла 14,7 миллиона рублей. Наиболее востребованными у покупателей оказались двухкомнатные квартиры.

Недвижимость Жилье Покупки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Монархия та, да не та: как пройдет коронация Карл III

Максим Горохов
Максим Горохов

Движение доноров набирает обороты

Ренат Каримов
Ренат Каримов

Помогут театры и музеи: рост преступности со стороны мигрантов — это миф?

Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Мигранты перенимают местные привычки

Алексей Зубец
Алексей Зубец

Зачем хорошие зарплаты отдавать иностранцам

Руслан Гакуев
Руслан Гакуев

Памятник жертвам нацистов

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Найти мотивацию без формализма: нужно ли возрождать традицию наставничества

Все мнения
О проекте