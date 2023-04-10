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Нейросеть вычислила города России с наиболее подешевевшим жильем

Евгений Жуков
Общество
Нейросеть вычислила города России с наиболее подешевевшим жильем
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

С помощью нейросети был составлен рейтинг российских городов, в которых стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке подешевела сильнее всего по итогам первого квартала этого года. Соответствующими данными поделились аналитики консалтинговой компании SRG.

Динамику цен на квадратный метр в 50 городах РФ с самыми крупными рынками вторичного жилья провела автоматизированная система оценки недвижимости SRG с помощью искусственного интеллекта и математических алгоритмов машинного обучения.

По данным нейросети, больше всего стоимость «квадрата» в первом квартале снизилась в Калининграде. С января по март цены на него сократились на 3,5 процента, до 108,1 тысячи рублей.

Второе место оказалось у Севастополя. За указанный период стоимость квадратного метра там уменьшилась в среднем на 2,3 процента и составила 148,5 тысячи. Замыкает топ-3 Казань с квартальным снижением цен на 1,3 процента, где «квадрат» жилья в настоящее время стоит в среднем 140,9 тысячи, передает РБК.

Управляющий директор издания «РБК-Недвижимость» Игнат Бушухин назвал условие, при котором недвижимость в Подмосковье может подешеветь.

Цены Недвижимость Жилье Нейросети Россия
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