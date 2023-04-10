Эксперт Башухин назвал условие, при котором недвижимость в Подмосковье может подешеветь

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Жилье в Подмосковье ближайшее время может подешеветь, если снизится спрос на первичную недвижимость от застройщика. Об этом в понедельник, 10 апреля, рассказал управляющий директор издания «РБК-Недвижимость» Игнат Бушухин.

— Такое может произойти, если снизится спрос на первичную недвижимость от застройщика. Также продавцы вторичной недвижимости могут начать резко ее продавать, что приведет к снижению цен на первичном рынке. Или такое возможно, когда предложение превысит спрос, если застройщик построит излишки, — сказал он.

По словам эксперта, в данный момент не распродано около 70 миллионов квадратных метров новостроек. Он отметил, что данный показатель находится на рекордно высоком уровне. Кроме того, правительство старается поддержать спрос за счет льготного кредитования. Бушухин добавил, что не видит предпосылок к тому, чтобы стоимость недвижимости снижалась, передает портал «Подмосковье сегодня».

В России начинается сезон ремонтов в квартирах. Кроме того, россияне также начинают активно интересоваться ремонтом дач. «Вечерняя Москва» разбиралась, как обстоят дела на рынке стройматериалов, сколько стоят услуги ремонтных бригад и в какую сумму может обойтись ремонт жилья.