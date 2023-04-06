Сколько стоит ремонт квартиры и дачи в Москве в 2023 году

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В России начинается сезон ремонтов в квартирах. Кроме того, россияне также начинают активно интересоваться ремонтом дач. «Вечерняя Москва» разбиралась, как обстоят дела на рынке стройматериалов, сколько стоят услуги ремонтных бригад и в какую сумму может обойтись ремонт жилья.

По статистике

Аналитический центр НАФИ в январе 2023 года провел опрос, чтобы выяснить, как часто россияне делают ремонт и какие работы пользуются спросом. Согласно полученным данным, в прошлом году хотя бы половина респондентов проводила ремонт квартиры, дома или коттеджа.

При этом 44 процента россиян делали косметический ремонт и только восемь — капитальный. Около двух третей опрошенных сделали ремонт своими силами. У семи процентов россиян востребована услуга заказа дизайна интерьера. Активнее всего к дизайнерам обращаются при покупке жилья или проведении капитального ремонта.

При выборе материалов для ремонта россияне в основном руководствуются шестью критериями: стоимостью, расходами, условиями эксплуатации (проходимостью помещения и влажностью), внешним видом, составом и долговечностью. В большинстве случаев стройматериалы приобретаются в офлайн-магазинах, а не через интернет.

Главными трудностями, с которыми столкнулись жители России при покупке материалов для ремонта в прошлом году, стали высокие цены, отсутствие нужной продукции, исчезновение из магазинов привычных брендов и закрытие самих магазинов.

Как обстоит ситуация с ценами

По словам эксперта в области строительства и ремонта Льва Халатова, стройматериалы с начала 2022 года подорожали на 15–20 процентов.

— Ценник на черновые отделочные материалы (гипсокартон, штукатурка и т. д.) где-то вырос на 15–20 процентов, где-то цены откатились назад. Кроме того, подорожала логистика: изменились цены на бензин, грузчики тоже берут больше денег. В среднем на 10–15 процентов стоимость всех материалов для ремонта будет выше, чем в прошлом году, — пояснил Халатов.

Кроме того, часть мастеров уехала из России, отметил эксперт. Из-за этого конкуренция снизилась, осталось много специалистов, поднявших цены. В связи с этим, а также с тем, что начинается сезон ремонтов, стоимость работ сейчас повышена.

Есть ли дефицит на рынке

Значительное количество представленных на рынке стройматериалов делается в РФ, подчеркнул Халатов.

— В основном на рынке представлены российские производители. Все смеси для штукатурки и подобные материалы в большинстве случаев делаются в России. Но есть импортные материалы, например, плитку стали активно поставлять из Индии и Китая, — сообщил специалист.

Дефицита ни по каким распространенным категориям на строительном рынке не наблюдается. Некоторые комплектующие и химию, которые закупались в Европе, стало сложнее доставить, однако значительного влияния на ситуацию это не оказывает, уверен эксперт.

Что чаще покупают в Москве

Наибольшим спросом в столице пользуются материалы для черновой отделки, отметил Халатов. Чаще всего в Москве покупают:

пеноблоки;

штукатурку;

провода;

электрику;

сантехнику;

трубы;

стяжки.

— В зависимости от того, какая будет отделка, проводится шпаклевание под обои или под покраску. Соответственно, спросом пользуются обои и краска, — уточнил эксперт.

Во сколько обойдется ремонт в квартире

По словам собеседника «ВМ», в Москве обычный предчистовой ремонт, в который входит возведение перегородки, штукатурка, разводка электрики и сантехники, будет стоить 15 тысяч рублей за квадратный метр с работой и материалами. Стандартный ремонт под обои с натяжным потолком со всеми материалами оценивается примерно в 28–30 тысяч рублей за квадратный метр.

В случае с косметическим ремонтом итоговая стоимость будет значительно ниже, уточнил Халатов.

— Стоимость косметического ремонта зависит от того, как именно будет проходить ремонт и какие части квартиры затронет, тут все индивидуально. Цена работ при косметическом ремонте — от 2,5 тысячи рублей за квадратный метр, — рассказал специалист.

В качестве примера расчетов эксперт привел однокомнатную квартиру площадью 30 квадратных метров. Цена предчистового ремонта с учетом стоимости материалов и их доставки составит приблизительно 450 тысяч рублей. Полноценный ремонт такой квартиры с нуля обойдется в 900 тысяч. Стоимость косметического ремонта в любом случае будет в разы меньше — 90 тысяч за работу мастеров плюс траты на расходники, отметил Халатов.

У дач своя специфика

По его мнению, стройматериалы для дач — это отдельная история.

— После того как готово само здание, людям становятся нужны комплекты электрики, в которые входят провода, хомуты 5x10 и автоматы в щиток. Кроме того, для дач часто покупают ту же штукатурку, шпаклевку, сантехнику и трубы, — уточнил собеседник «ВМ».

Кроме того, спросом также пользуется все, что связано с водоснабжением. Владельцы дач либо подключаются к действующему коллектору, либо меняют коллектор и подключают новые трубы. Если коллектора нет, то они подключаются с обводного крана, который подходит к дачному участку или дому, отметил Халатов.

Разницы в ценах с квартирами при ремонте дач или загородных домов нет, заметил эксперт. Однако там может быть нестандартная высота потолков, из-за чего на некоторые работы будут действовать другие коэффициенты.