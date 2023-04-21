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Бывший футболист сборной России Марио Фернандес расторг контракт с бразильским «Интернасьоналом». Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщается на официальном сайте бразильского клуба.

Отмечается, что соглашение было расторгнуто по просьбе футболиста из-за личных обстоятельств. Согласно договоренности, бразильский клуб получит компенсацию за прекращение действия контракта, говорится в материале.

Фернандес выступал за «Интернасьонал» с декабря 2022 года. Контракт был рассчитан до конца 2023 года. 32-летний защитник провел за бразильский клуб пять матчей, в которых ему не удалось отметиться результативными действиями.

Российский футболист в мае 2022 года объявил о приостановке контракта с ЦСКА. Фернандес отметил, что его решение никак не связано с событиями в мире. В составе армейского клуба 32-летний защитник провел 328 матчей, забил 10 мячей и отдал 46 результативных передач. Футболисту удалось стать трехкратным чемпионом России, а также победителем Кубка и Суперкубка страны.

В составе сборной России Фернандес дебютировал в 2017 году. Он провел за национальную команду 33 матча и отличился пять раз.

18 апреля генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов заявил, что сборная России по футболу отказалась от участия в чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии (CAFA).