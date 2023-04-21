Эксперт Павлов объяснил, от чего зависит стоимость шашлыка

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Цена на шашлык в этом году увеличилась на 5–10 процентов. Об этом заявил председатель «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов.

По его словам, в настоящее время инфляция в годовом выражении замедлилась, поэтому цены на продукты более менее стабильны.

Если говорить о конкретной стоимости набора для шашлыка, то она будет зависеть от того, сколько весит мясо, заморожено оно или нет, есть ли в нем приправы и присутствует ли жидкость. Цена свинины составляет 300–400 рублей за килограмм. Шашлык из индейки обойдется дороже.

Эксперт добавил, что в России нет дефицита мясной продукции, передает «Радио 1».

В свою очередь гастроэнтеролог Ольга Листопадова рассказала, что шашлык из курицы является самым полезным из всех видов этого блюда, передает Nation news.

Чрезмерное употребление шашлыка может оказать негативное влияние на внутренние органы человека. Об этом рассказал врач-гастроэнтеролог Владимир Неронов.