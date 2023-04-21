В Петербурге установили рекорд по числу участников праздника Ураза-байрам

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Мусульмане в Санкт-Петербурге отметили священный праздник Ураза-байрам. В этот раз он собрал рекордное число участников за последние годы. По словам священнослужителя Соборной мечети Адама Рашидова, мероприятие посетили более трехсот тысяч человек.

Соборную мечеть посетили около 200 тысяч человек, в мечети в Приморском районе собралось 120 тысяч. Всего в празднике приняли участие 383 тысячи человек, передает издание «Невские новости».

Священнослужитель добавил, что столь большое количество участников — рекорд для Санкт-Петербурга. В прошлом году праздник посетили почти 250 тысяч человек.

21 апреля президент РФ Владимир Путин поздравил всех мусульман России с праздником Ураза-байрам. Российский лидер отметил ценность вклада мусульманских организаций в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога, передает ФАН.

В столице 21 апреля с 04:30 до конца мероприятий, связанных с Ураза-байрамом, изменятся маршруты на улице Хачатуряна в районе Отрадное.