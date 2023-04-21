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Мужчину, который надругался над несовершеннолетней четыре года назад, арестовали в Подмосковье

Степан Жирнов
Происшествия
Мужчину, который надругался над несовершеннолетней четыре года назад, арестовали в Подмосковье
Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Московской области
Московская область, Серпухов, улица Форсса, Карта всех событий

В Подмосковье задержали преступника, который надругался над несовершеннолетней девочкой четыре года назад. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в пятницу, 21 апреля.

По ее словам, преступление произошло еще 23 августа 2019 года в подъезде жилого дома на улице Форса в городе Серпухов. Злоумышленник совершил действия сексуального характера по отношению к несовершеннолетней, после чего скрылся.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Долгое время преступление оставалось не раскрытым, однако спустя почти четыре года была проведена процедура опознания, и потерпевшая смогла узнать преступника.

Подозреваемого задержали. Им оказался 40-летний местный житель. В ходе допроса он признал свою вину. Фигуранта заключили под стражу.

Другое преступление произошло в Екатеринбурге. Мужчина похитил незнакомку и пять часов насиловал ее.

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