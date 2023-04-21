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Российская культура является неотъемлемой частью европейской, поэтому все попытки ее отменить ошибочны. Об этом заявил президент Италии Серджо Маттарелла в интервью Corriere della Sera.

— Культура отмены в отношении русской литературы и искусства представляется ошибочным ходом, который хотел бы обратным порядком свалить вину на продукты многовековой европейской истории, неотъемлемой частью которой является эта культура, — отметил он.

Итальянский президент добавил, что прогресс рождается не из-за отмены чьей-либо культуры, а из-за любознательности к ней и открытости. Культурный контекст — продукт непрерывной трансформации, передает слова политика РИА Новости.

Президент России Владимир Путин также раскритиковал существующую культуру отмены на Западе. По его словам, культура отмены превратилась в отмену культуры: из афиш вымарывают композиторов Сергея Рахманинова и Петра Чайковского, под запрет попадают и книги русских писателей. Последний раз подобную кампанию проводили нацисты в Германии почти 90 лет назад, напомнил Путин.