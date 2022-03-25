Путин раскритиковал существующую культуру отмены на Западе

Фото: Администрация президента РФ

Культура отмены на Западе превратилась в отмену культуры. Об этом заявил президент России Владимир Путин в пятницу, 25 марта.

— Сегодня пытаются отменить целую тысячелетнюю страну, наш народ. Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств и при полном попустительстве, а иногда и поощрении правящих элит, — сказал глава государства.

Из афиш, сетует он, вымарывают композиторов Сергея Рахманинова и Петра Чайковского. Под запрет, добавил лидер, попадают и книги русских писателей.

Последний раз подобную кампанию проводили нацисты в Германии почти 90 лет назад, напомнил он. Такого нельзя представить в России, ведь здесь веками вместе живут и растят детей представители десятков национальностей и этнических групп, приводит слова Путина РИА Новости.

25 марта зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Запад пытается настроить российский народ против власти за счет ограничений, однако санкции только консолидируют население. Он подчеркнул, что Запад не осознает, как его давление влияет на граждан. Медведев добавил, что санкции нацелены не только на предпринимателей, но и на сотни тысяч людей, которые отвечают за разные отрасли экономики.