Медведев заявил о сплочении россиян на фоне санкций Запада

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Запад пытается настроить российский народ против власти за счет ограничений, однако санкции только консолидируют население. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Он подчеркнул, что Запад не осознает, как его давление влияет на граждан.

— Они не понимают побудительных мотивов, что, когда осуществляется такое давление — а это давление не на крупных предпринимателей, не на крупный бизнес, это давление на всех и каждого — происходит консолидация общества, — отметил представитель Совфеда.

Медведев подчеркнул, что санкции нацелены не только на предпринимателей, но и на сотни тысяч людей, которые отвечают за разные отрасли экономики.

По словам Медведева, многие граждане на фоне санкций приняли решение быть проводниками государственного курса и стоять за свою страну.

Медведев подытожил, что Запад на протяжении долгих лет не может понять, что ограничительные меры делают людей сильнее и сплачивают их, передает РИА Новости.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что санкции в отношении представителей российского бизнеса показывают крах святости частной собственности на Западе и демонстрируют, что вести там бизнес может быть небезопасно. По его словам, многие российские бизнесмены являются международными предпринимателями, компании которых работают по всему миру.