Крупный пожар чуть не произошел в Подмосковье из-за горящей травы

Фото: Пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»

Московская область, городской округ Шатура, деревня Маланьинская Карта всех событий

В Подмосковье горящая трава чуть не стала причиной крупного пожара. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ МО «Мособлпожспас» в пятницу, 21 февраля.

Инцидент произошел недалеко от деревни Маланьинская в Шатурском городском округе. Неизвестный поджог прошлогоднюю траву. Местные жители заметили, что огонь подходит все ближе к жилым домам и вызвали пожарных.

На место происшествия незамедлительно прибыл дежурный караул. Сотрудники ведомства отлили кромку пожара по всему фронту, после чего ликвидировали очаг возгорания.

В «Мособлпожспасе» отметили, что единственным эффективным способом борьбы с подобными пожарами является их предотвращение, и призвали жителей области не поджигать прошлогоднюю траву.

Нередко привычка жечь траву может обернуться серьезными проблемами для самих поджигателей. Так случилось и с пожилым жителем Подмосковья, который хотел поджечь прошлогодний газон, а в результате загорелся сам. Его госпитализировали с ожогами 70 процентов тела.