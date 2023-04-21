Более 200 пьяных водителей задержали в Москве за неделю

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

На минувшей неделе в столице задержали 244 пьяных водителя. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы в пятницу, 21 апреля.

По данным ведомства, опьянение 117 человек подтвердила экспертиза, еще 114 водителей отказались от процедуры. Примечательно, что 13 нарушителей оказались за рулем в нетрезвом виде, хотя их уже лишили водительских прав. Этим автолюбителям грозит уголовная ответственность.

В ведомстве напомнили москвичам, что пьяное вождение приводит к печальным последствиям, и призвали не подвергать опасности себя и окружающих.

ДТП с участием водителя в нетрезвом состоянии произошло 9 апреля в Ярославской области. Мужчина на полной скорости врезался в двух мальчиков на тротуаре. От полученных травм дети скончались на месте.