Сергей Собянин рассказал об активном развитии основных направлений московского здравоохранения

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В рамках госпрограммы «Столичное здравоохранение» городские медучреждения постоянно оснащаются новым оборудованием и цифровой техникой. Об этом в пятницу, 21 апреля, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Например, в прошлом году для городских поликлиник закупили более 13 тысяч единиц оборудования, а для стационаров — свыше 5,5 тысячи.

— С 2020 года лучевые исследования обрабатываются с помощью искусственного интеллекта — через него прошло уже больше девяти миллионов изображений. Сейчас создано 50 сервисов искусственного интеллекта по 20 направлениям, — добавил глава города.

Кроме того, для специалистов работает кадровый центр ДЗМ, где они могут повысить свою квалификацию и усовершенствовать знания, написал Собянин в своем Telegram-канале.

18 апреля глава города определил ключевые задачи развития московского здравоохранения до конца 2023 года. В их число вошли: завершение модернизации столичных поликлиник, ввод в эксплуатацию четырех флагманских центров больниц, развитие проактивного диспансерного наблюдения и продолжение цифровизации медицины.