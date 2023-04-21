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ВЦИОМ: Более 80 процентов россиян доверяют Путину

Лейла Алиева
Общество
ВЦИОМ: Более 80 процентов россиян доверяют Путину
Фото: Администрация президента РФ

Рейтинг доверия президенту России Владимиру Путину превысил 80 процентов. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно опросу, проведенному в период с 10 по 16 апреля 80,1 процента респондентов доверяют российскому лидеру, премьер-министру Михаилу Мишустину — 63,3 процента. В то же время деятельность Путина одобряют 77,5 процента опрошенных, а деятельность Мишустина — 54,8 процента. Деятельность правительства одобряют 51,8 процента граждан.

В марте главе РФ также доверяли 80 процентов россиян. При этом премьер-министру Михаилу Мишустину доверяли 61,8 процента опрошенных. Деятельность главы государства одобряли 76,7 процента опрошенных, а деятельность председателя правительства — 53,3 процента.

17 февраля, по данным ВЦИОМ, на вопрос о доверии Путину положительно ответили 79,1 процента участников опроса.

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным ожидается, однако точных дат пока нет. Об этом сообщил недавно пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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