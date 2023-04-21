Мужчина избил отца молотком в квартире на юго-востоке Москвы

Фото: Пресс-служба УВД по ЮВАО ГУ МВД России по городу Москве

Москва, Ферганский проезд Карта всех событий

На юго-востоке столицы мужчина поссорился с отцом и избил его молотком. Об этом сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО в пятницу, 21 апреля.

По данным ведомства, преступление произошло в квартире жилого дома в Ферганском проезде. Отец предложил сыну выпить перед сном. В процессе распития алкоголя между ними произошла бытовая ссора, после чего отпрыск несколько раз ударил родителя молотком по голове. Затем молодой человек скрылся. 41-летнего пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Полиция задержала 23-летнего ранее судимого подозреваемого. Фигуранта заключили под стражу, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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Другой преступник напал с молотком на женщину, которая отказалась одолжить ему денег. От полученных травм женщина скончалась на месте. Преступника арестовали, а после отправили в колонию на 14 лет.