Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Мавзолей Ленина закроют на 22 дня из-за подготовки и празднования Дня Победы

Лейла Алиева
Город
Мавзолей Ленина закроют на 22 дня из-за подготовки и празднования Дня Победы
Фото: Вечерняя Москва
Москва, Красная площадь Карта всех событий

Мавзолей Ленина закроют на три недели в связи с подготовкой и празднованием Дня Победы. Об этом в пятницу, 21 апреля сообщили в Федеральной службе охраны (ФСО).

— В связи с подготовкой и проведением в Московском Кремле и на прилегающей к нему территории праздничных мероприятий, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне допуск граждан в Мавзолей В. И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены с 23 апреля по 15 мая 2023 года производиться не будет, — говорится в сообщении.

Помимо этого, 7 мая до 13:00 и 9 мая будет закрыт для посещения Московский Кремль, передает ТАСС.

Участие в параде Победы на Красной площади в этом году примут свыше 10 тысяч человек, а также 125 единиц вооружения и техники. Военные парады подготовят в 28 российских городах, всего в них примут участие свыше 55 тысяч человек и примерно 1,2 тысячи единиц вооружения и военной техники.

Мавзолей Москва Кремль
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не бойтесь радоваться

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жесткий кризис соседских отношений: кошатники против птичников

Никита Миронов
Никита Миронов

Украинки отбивают мужей у чопорных леди

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Монархия та, да не та: как пройдет коронация Карл III

Максим Горохов
Максим Горохов

Движение доноров набирает обороты

Ренат Каримов
Ренат Каримов

Помогут театры и музеи: рост преступности со стороны мигрантов — это миф?

Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Мигранты перенимают местные привычки

Все мнения
О проекте