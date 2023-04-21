Мавзолей Ленина закроют на 22 дня из-за подготовки и празднования Дня Победы

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Москва, Красная площадь Карта всех событий

Мавзолей Ленина закроют на три недели в связи с подготовкой и празднованием Дня Победы. Об этом в пятницу, 21 апреля сообщили в Федеральной службе охраны (ФСО).

— В связи с подготовкой и проведением в Московском Кремле и на прилегающей к нему территории праздничных мероприятий, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне допуск граждан в Мавзолей В. И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены с 23 апреля по 15 мая 2023 года производиться не будет, — говорится в сообщении.

Помимо этого, 7 мая до 13:00 и 9 мая будет закрыт для посещения Московский Кремль, передает ТАСС.

Участие в параде Победы на Красной площади в этом году примут свыше 10 тысяч человек, а также 125 единиц вооружения и техники. Военные парады подготовят в 28 российских городах, всего в них примут участие свыше 55 тысяч человек и примерно 1,2 тысячи единиц вооружения и военной техники.