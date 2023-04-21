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Глава Минобороны ФРГ назвал «нормальным» проведение атаки ВСУ по территории России

Никита Худяков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Глава Минобороны ФРГ назвал «нормальным» проведение атаки ВСУ по территории России
Фото: Pixabay

Министр обороны Германии Борис Писториус назвал ограниченные удары ВСУ по территории России приемлемой тактикой. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

— До тех пор пока не проводятся нападения на города, гражданских и гражданские районы, это приходится принимать как необходимость. Не то чтобы с удовольствием, но, к примеру, для отрезания путей снабжения, — сказал он.

Глава Минобороны ФРГ отметил, что принятие решений о поставке Украине вооружения должно зависеть от того, как ведется конфликт. По его словам, в поставках оружия существуют красные линии, в число которых входят кассетные боеприпасы и истребители, говорится в материале.

18 апреля систему противовоздушной обороны Patriot с ракетами доставили на территорию Украины. Помимо этого, ВСУ получили от ФРГ еще 16 грузовых автомобилей Zetros. Таким образом, в настоящее время украинская армия в общей сложности обладает 76 подобными грузовиками.

Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «Вечерней Москвой» поделился мнением, что европейские государства смогут передавать ВСУ оружие не более девяти месяцев, потому как их собственные запасы почти на исходе. Эксперт считает, что после распада СССР европейские страны стали уделять меньше внимания своему оборонному комплексу.

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