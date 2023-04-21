Андрей Бочкарев: В новостройках по реновации в ЮЗАО открылось 30 сервисно-бытовых предприятий

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В нежилых помещениях новостроек, возведенных по программе реновации на юго-западе столицы, открылось 30 предприятий сервисно-бытового обслуживания. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На сегодня на территории юго-западного округа по программе реновации уже передан под заселение 31 дом. На первых этажах этих домов действуют 30 частных предприятий сервисно-бытового обслуживания — магазины, салоны красоты, пункты выдачи, организации, предоставляющие медицинские и другие услуги, — рассказал он.

По словам руководителя Департамента градостроительной политики города Москвы Сергея Левкина, в настоящее время на территории ЮЗАО ведется или завершилось переселение участников из 68 старых домов.

Декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко добавил, что доступность бытовых сервисов напрямую отражается на ощущении социального благополучия горожан.

Около миллиона квадратных метров реновационного жилья возводят и планируют на юго-востоке столицы — в проектировании 629 тысяч квадратных метров домов, а на стадии стройки уже 370,4 тысячи «квадратов», рассказал Андрей Бочкарев.