Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Суд не принял иск актера Козловского о защите чести и достоинства

Степан Жирнов
Происшествия
Суд не принял иск актера Козловского о защите чести и достоинства
Фото: YouTube/Юзефович

Пресненский районный суд не принял иск актера Данилы Козловского о защите чести и достоинства к главе Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталию Бородину. Об этом стало известно в пятницу, 21 апреля.

Как сообщил Бородин, актер не явился на заседание суда. Помимо этого, юристы Козловского составили иск с грубыми нарушениями, в связи с чем суд не стал его рассматривать. Бородин высказал мнение, что обращение было составлено только ради громких заголовков и роста популярности.

Как сообщил Telegram-канал Shot, общественник призвал Козловского заняться гуманитарной деятельностью на территории ДНР.

О том, что актер подал в суд иск о защите чести и достоинства, стало известно 19 апреля. Случилось это после того, как Бородин обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить действия Козловского на предмет дискредитации ВС РФ.

Знаменитости Данила Козловский Москва Актеры Суды
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не бойтесь радоваться

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жесткий кризис соседских отношений: кошатники против птичников

Никита Миронов
Никита Миронов

Украинки отбивают мужей у чопорных леди

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Монархия та, да не та: как пройдет коронация Карл III

Максим Горохов
Максим Горохов

Движение доноров набирает обороты

Ренат Каримов
Ренат Каримов

Помогут театры и музеи: рост преступности со стороны мигрантов — это миф?

Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Мигранты перенимают местные привычки

Все мнения
О проекте