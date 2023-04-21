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Андрей Бочкарев: На юге Москвы проектируется и строится 32 дома по программе реновации

Никита Худяков

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Программа реновации жилья в Москве
Город
Андрей Бочкарев: На юге Москвы проектируется и строится 32 дома по программе реновации
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

На юге столицы по программе реновации ведется проектирование и строительство 32 новостроек площадью свыше 566 тысяч квадратных метров. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Проектируемые и строящиеся дома располагаются в девяти районах округа, а лидерами являются Царицыно, Даниловский и Нагатинский затон. Благодаря вводу этих новостроек квартиры смогут получить ориентировочно 20 тысяч жителей, — сказал он.

Руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин отметил, что жители 42 домов уже переехали в новые квартиры, еще 15 домов расселяются. В Южном округе в эксплуатацию введены 23 новостройки, из них 20 — переданы под заселение.

Более двухсот старых домов снесли в столице с начала программы реновации. На месте ветхого жилья появились 65 новых современных зданий. Руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин назвал округа, в которых располагается больше всего новостроек по программе реновации. Лидером стал запад столицы: на его территориях построили 13 зданий.

Строительство Москва Андрей Бочкарев Реновация
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