Bloomberg: Устроившие подрыв «Северных потоков» диверсанты скрылись на подводном аппарате

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Диверсанты, которые устроили подрыв «Северных потоков», могли покинуть место преступления при помощи автономного и быстроходного подводного аппарата. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на одного из опытных дайверов ВМС Дании.

— Тот, кто осуществил атаку, имел доступ к быстроходному автономному подводному аппарату, подобному тому, который используют современные военно-морские силы, — отмечается в материале.

По словам эксперта, если бы водолазы использовали надводное судно, то оно бы привлекло внимание общественности пока те устанавливали взрывчатки. Помимо этого, поиск трубопроводов на дне без точных координат или технологий слежения стал бы сложнейшей задачей для диверсантов.

По мнению ВМС Дании, такая версия обоснована, поскольку водолазам было бы невозможно провести столько времени под водой и остаться незамеченными, передает Bloomberg.

В конце марта Совбез ООН не принял российский проект резолюции о создании международной комиссии для расследования этого инцидента. Документ не смог набрать нужное количество голосов из-за позиции западных государств.

Политолог Юрий Светов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что РФ никогда не включат в список стран, расследующих инцидент на газопроводах, так как это может раскрыть нелицеприятные подробности произошедшего.