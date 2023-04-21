Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Bloomberg: Устроившие подрыв «Северных потоков» диверсанты скрылись на подводном аппарате

Лейла Алиева
В мире
Bloomberg: Устроившие подрыв «Северных потоков» диверсанты скрылись на подводном аппарате
Фото: shutterstock

Диверсанты, которые устроили подрыв «Северных потоков», могли покинуть место преступления при помощи автономного и быстроходного подводного аппарата. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на одного из опытных дайверов ВМС Дании.

— Тот, кто осуществил атаку, имел доступ к быстроходному автономному подводному аппарату, подобному тому, который используют современные военно-морские силы, — отмечается в материале.

По словам эксперта, если бы водолазы использовали надводное судно, то оно бы привлекло внимание общественности пока те устанавливали взрывчатки. Помимо этого, поиск трубопроводов на дне без точных координат или технологий слежения стал бы сложнейшей задачей для диверсантов.

По мнению ВМС Дании, такая версия обоснована, поскольку водолазам было бы невозможно провести столько времени под водой и остаться незамеченными, передает Bloomberg.

В конце марта Совбез ООН не принял российский проект резолюции о создании международной комиссии для расследования этого инцидента. Документ не смог набрать нужное количество голосов из-за позиции западных государств.

Политолог Юрий Светов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что РФ никогда не включат в список стран, расследующих инцидент на газопроводах, так как это может раскрыть нелицеприятные подробности произошедшего.

Взрывы Терроризм Северный поток
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не бойтесь радоваться

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жесткий кризис соседских отношений: кошатники против птичников

Никита Миронов
Никита Миронов

Украинки отбивают мужей у чопорных леди

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Монархия та, да не та: как пройдет коронация Карл III

Максим Горохов
Максим Горохов

Движение доноров набирает обороты

Ренат Каримов
Ренат Каримов

Помогут театры и музеи: рост преступности со стороны мигрантов — это миф?

Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Мигранты перенимают местные привычки

Все мнения
О проекте