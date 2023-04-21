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СМИ: Наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла оставили под домашним арестом до 30 мая

Никита Худяков
В мире
СМИ: Наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла оставили под домашним арестом до 30 мая
Фото: Unsplash

Суд в Киеве оставил наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла под домашним арестом до 30 мая. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщают украинские СМИ.

— Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении ходатайства адвокатов митрополита Павла на изменение меры пресечения. Таким образом, наместник Киево-Печерской лавры остается под домашним арестом до 30 мая, — передает РИА Новости сообщение украинского издания «Страна».

30 марта стало известно, что монахов УПЦ вынуждают покинуть стены Киево-Печерской лавры. Поводом стало объявление дирекции заповедника «Киево-Печерская лавра» о расторжении аренды со Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой УПЦ.

В этот же день митрополит Павел пригрозил президенту Украины Владимиру Зеленскому небесной карой. По его словам, из-за данной ситуации 220 человек могут оказаться просто выброшенными из стен обители на улицу. Он призвал Зеленского остановить министра культуры Украины, которым, по словам митрополита, движут злоба и ненависть.

1 апреля митрополит Павел сообщил, что его отправили под домашний арест. Священнослужителю предъявили обвинение по подозрению в разжигании розни на почве религии.

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