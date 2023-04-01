Наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла отправили под домашний арест

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Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Петр Лебедь) сообщил, что его отправили под домашний арест. Об этом информирует портал vesti.ua.

— Мне дали домашний арест, — цитирует его РБК.

Священнослужителю предъявили обвинение по подозрению в разжигании розни на почве религии.

Также сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) проводят обыски в доме наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла.

В минувшую пятницу, 31 марта, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о необходимости «физически зачистить» каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), «как и все пророссийское». По словам политика, это нужно было сделать еще в первые полгода конфликта.

Накануне секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов рассказал, что монахов канонической УПЦ будут выселять из Киево-Печерской лавры без применения физической силы. Он добавил, что выселение монахов будет происходить только законным путем.

Дирекция заповедника «Киево-Печерская лавра» в начале марта объявила о том, что ею расторгается бессрочная аренда со Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой УПЦ. Всех монахов обязали покинуть обитель и установили предельные сроки — до 29 марта.