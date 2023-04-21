Mash: Брата звезды «Ворониных» Екатерины Волковой подозревают в убийстве двух человек в США

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Брат звезды сериала «Воронины» Екатерины Волковой подозревается в убийстве двух человек в США. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

В США недавно произошло громкое убийство двух мужчин, оба были выходцами из России. Тела жертв обнаружили на прошлой неделе на складе в Брайтоне со следами насилия. Американские правоохранители уже задержали подозреваемого, им оказался брат российской актрисы Екатерины Волковой Леонид.

Как стало известно, Волков дружил с погибшими, в качестве мотива преступления рассматривается личный конфликт между мужчинами: якобы Волков отказался платить за аренду жилья и был вынужден срочно съехать.

В настоящее время брат актрисы находится под стражей без возможности выйти под залог. Ему уже официально предъявили обвинение в убийстве и краже, пишет «Mash на Мойке».

Недавно тринадцать французских актрис и моделей обвинили Жерара Депардье в сексуальных домогательствах. Уточняется, что в период с 2004 по 2022 год актер домогался этих женщин во время съемок, однако ни одна из них не решилась написать заявление в правоохранительные органы.