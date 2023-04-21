Пригожин: ВСУ под Артемовском находятся не в котле, а в оперативном окружении

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) под Артемовском на текущий момент находятся не в котле, а в оперативном окружении. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщил основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин.

— Об образовании котла для ВСУ в Артемовске говорить рано: как и ранее они находятся в так называемом оперативном окружении, когда дороги простреливаются. Но котла никакого нет. Поэтому идут тяжелые бои. А те, кто болтает языком вперед, — те только нам проблемы создают, — цитирует Пригожина его пресс-служба.

20 апреля сообщалось, что бойцы ЧВК «Вагнер» перерезали «дорогу жизни» украинским войскам в Артемовске. Для ВСУ ситуация на этом направлении является «крайне тяжелой», а бойцы «Вагнера» расширяют плацдарм и отражают контратаки противника.

Политолог Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что в случае поражения ВСУ в Артемовске США могут выступить за заморозку конфликта на Украине по текущей линии соприкосновения. Эксперт отметил, что подобного исхода событий больше всего боится президент страны Владимир Зеленский.