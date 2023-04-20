«РВ»: Бойцы ЧВК «Вагнер» перерезали «дорогу жизни» ВСУ в Артемовске

Фото: Минобороны РФ

Бойцы ЧВК «Вагнер» перерезали «дорогу жизни» украинским войскам в Артемовске. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» со ссылкой на сводку украинских военных аналитиков.

По их данным, для Вооруженных сил Украины ситуация на этом направлении является «крайне тяжелой», а бойцы «Вагнера» расширяют плацдарм и отражают контратаки противника, сказано в сообщении.

Аналитики сообщили, что российская сторона ведет бои в лесополосе, которая примыкает и пересекает трассу О-0506.

До этого советник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин заявил, что небольшие группы украинских военных пытаются покинуть свои позиции в Артемовске и бежать. По его словам, участились случаи сдачи украинских военных в Артемовске в плен.

Также Гагин рассказал, что на данный момент российская армия контролирует около 90 процентов Артемовска, в ближайшее время будет решен вопрос о полном взятии города.

Вечером 17 апреля российские военные успешно уничтожили опорный пункт ВСУ с техникой и боекомплектом в Донбассе. Обнаружить места дислокации удалось при помощи воздушной разведки, после чего был нанесен точный удар.