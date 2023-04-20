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Советник главы ДНР Гагин: ВСУ пытаются бежать из Артемовска или сдаться

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Советник главы ДНР Гагин: ВСУ пытаются бежать из Артемовска или сдаться
Фото: president.gov.ua

Небольшие группы украинских военных пытаются покинуть свои позиции в Артемовске и бежать. Такое заявление сделал в четверг, 20 апреля, советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин.

— Противник несет колоссальные потери ежедневно, он вытеснен на западные окраины, куда практически нет подвоза боеприпасов, дороги простреливаются нашей артиллерией. Это касается и ротации военнослужащих, и вывоза раненых. Украинский гарнизон практически обречен, — заявил он.

Также участились случаи сдачи украинских военных в Артемовске в плен, утверждает Гагин в эфире телеканала «Россия 1».

Также Гагин рассказал, что на данный момент российские войска контролируют почти 90 процентов Артемовска, в ближайшее время будет решен вопрос о полном взятии города.

Вечером 17 апреля российские военные успешно уничтожили опорный пункт украинской армии с техникой и боекомплектом в Донбассе. Обнаружить места дислокации удалось при помощи воздушной разведки, после чего был нанесен точный удар.

Политолог Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что в случае поражения ВСУ в Артемовске США могут выступить за заморозку конфликта на Украине по текущей линии соприкосновения.

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