Кинолог Голубев пояснил, почему средства против клещей могут быть опасны для питомцев

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Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что вероятность встретиться с клещами весной и летом очень высока. Важно обрабатывать собак против клещей. В магазинах предлагают большой выбор различных средств, важно подобрать именно то, которое не навредит вашему питомцу.

Как пояснил Голубев, некоторые спреи или капли на холку могут вызывать сильный зуд, раздражение слизистых и кожи у собаки. Бывают случаи, когда в месте, куда попадает препарат, появляются проплешины.

При использовании любого средства нужно убедиться, что собака не сможет слизать вещество. Не нужно их наносить в легкодоступные места.

Голубев напомнил, что у любого средства против клещей есть противопоказания. Лучше проконсультироваться с ветврачом и отдавать предпочтение проверенным средствам, а также внимательно читать инструкцию, передает «Радио 1».

В свою очередь ветврач Михаил Шеляков сообщил, что некоторые лекарственные препараты не портятся даже спустя полгода после истечения срока годности. Например, лекарства от клещей, передает газета «Петербургский дневник».

Ранней весной в столичном регионе начинается период активности клещей. Как защититься от клещей, что делать при укусе и куда обращаться, «Вечерняя Москва» узнала у врача-инфекциониста Елены Мескиной.