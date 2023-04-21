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Приметы и советы

Более 250 патрульных мотоциклистов будут нести ежедневную службу в Москве

Евгений Силаев
Город
Более 250 патрульных мотоциклистов будут нести ежедневную службу в Москве
Фото: Гу МВД России по г. Москве

В столице стартовал мотосезон, в ходе которого более 250 патрульных ежедневно будут нести службу. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы.

Накануне первого выхода на дежурство прошла торжественная церемония открытия мотосезона. В частности, речь идет о смотре готовности личного состава Госавтоинспекции и служебной техники.

Кроме того, сотрудники проходили контраварийную подготовку. Также они тренировались в управлении служебным транспортным средством.

— С сегодняшнего дня, ежедневно сотрудники ДПС будут нести службу по обеспечению безопасности дорожного движения более чем на 250 патрульных мотоциклах, — говорится на сайте Госавтоинспекции.

Кроме того, 21 апреля с 04:30 до конца мероприятий, связанных с Ураза-байрамом, изменятся маршруты на улице Хачатуряна в районе Отрадное.

В связи с мероприятием маршрут № 98 в обе стороны пойдет по улице Декабристов вместо улицы Хачатуряна. Автобус № 803 вместо улицы Хачатуряна пойдет по Алтуфьевскому шоссе и улице Декабристов.

Также на станциях метро, расположенных возле мечетей, возможны ситуативные ограничения на вход и выход.

В Москве 21 апреля пройдет один из двух важнейших праздников ислама — Ураза-байрам, или Праздник разговения. Это торжество завершит пост священного месяца Рамадан.

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