Специалисты промыли почти шесть тысяч фасадов и цоколей столичных зданий

Фото: Городское хозяйство Москвы

В рамках месячника по благоустройству специалисты промыли почти шесть тысяч фасадов и цоколей зданий. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— В первую очередь очищаем после зимы дома, выходящие на центральные улицы и вылетные магистрали. Уже промыли почти шесть тысяч фасадов и цоколей, все запланированные работы завершим до конца месяца, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Для промывки зданий используются автовышки, гидранты и другая спецтехника. В отдельных случаях к работам привлекаются промышленные альпинисты.

Особое внимание уделяется домам, расположенным рядом с дорогами, на которых наблюдается интенсивное движение. Такие здания очищают по всему периметру, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Помимо этого, в городе промоют и покрасят свыше 500 тысяч элементов наружного освещения в рамках месячника по благоустройству. В частности, проведут работы на 135 тысячах опор наружного освещения, 200 тысячах светильников, 53 тысячах цоколей и 114 тысячах кронштейнов.