Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Специалисты промыли почти шесть тысяч фасадов и цоколей столичных зданий

Евгений Силаев
Город
Специалисты промыли почти шесть тысяч фасадов и цоколей столичных зданий
Фото: Городское хозяйство Москвы

В рамках месячника по благоустройству специалисты промыли почти шесть тысяч фасадов и цоколей зданий. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— В первую очередь очищаем после зимы дома, выходящие на центральные улицы и вылетные магистрали. Уже промыли почти шесть тысяч фасадов и цоколей, все запланированные работы завершим до конца месяца, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Для промывки зданий используются автовышки, гидранты и другая спецтехника. В отдельных случаях к работам привлекаются промышленные альпинисты.

Особое внимание уделяется домам, расположенным рядом с дорогами, на которых наблюдается интенсивное движение. Такие здания очищают по всему периметру, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Помимо этого, в городе промоют и покрасят свыше 500 тысяч элементов наружного освещения в рамках месячника по благоустройству. В частности, проведут работы на 135 тысячах опор наружного освещения, 200 тысячах светильников, 53 тысячах цоколей и 114 тысячах кронштейнов.

Петр Бирюков Дома городское хозяйство
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не бойтесь радоваться

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жесткий кризис соседских отношений: кошатники против птичников

Никита Миронов
Никита Миронов

Украинки отбивают мужей у чопорных леди

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Монархия та, да не та: как пройдет коронация Карл III

Максим Горохов
Максим Горохов

Движение доноров набирает обороты

Ренат Каримов
Ренат Каримов

Помогут театры и музеи: рост преступности со стороны мигрантов — это миф?

Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Мигранты перенимают местные привычки

Все мнения
О проекте