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Приметы и советы

Пашинян заявил о готовности заключить мир с Азербайджаном

Евгений Силаев
В мире
Пашинян заявил о готовности заключить мир с Азербайджаном
Фото: Администрация президента РФ

Армения готова подписать мирное соглашение с Азербайджаном, однако Баку не поддерживает подобную инициативу. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщил армянский премьер-министр Никол Пашинян.

— Я готов сегодня же подписать отправленную нами в Азербайджан бумагу (проект мирного соглашения — прим. «ВМ»). Другое дело, что Азербайджан не принимает отправленную нами бумагу, — заявил Пашинян в парламенте, выступление которого транслировал сайт Armenia Today.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев поставил проживающих в Нагорном Карабахе армян перед выбором. Они могут принять гражданство республики или искать другое место для проживания.

Политолог, общественный деятель Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что столкновения между Арменией и Азербайджаном будут продолжаться на протяжении ближайших трех лет, пока не истечет срок действия трехстороннего соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе, подписанного Баку, Ереваном и Москвой 10 ноября 2020 года.

Азербайджан Армения Никол Пашинян
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