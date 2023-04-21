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«Талибан» объявил о победе над коррупцией в Афганистане

Евгений Белоусов
В мире
«Талибан» объявил о победе над коррупцией в Афганистане
Фото: unsplash

Сформированное террористическим движением «Талибан»* правительство Афганистана заявило о полной победе над коррупцией в стране. С таким объявлением выступили в пятницу, 21 апреля, в офисе премьер-министра правительства талибов Мохаммада Хасана Ахунда.

— Мохаммад Хасан Ахунд добавил, что коррупция и казнокрадство ликвидированы во всех государственных учреждениях и двери (руководства — прим. «ВМ») Эмирата открыты для всего афганского народа, — передает сообщение ТАСС.

В марте прошлого года талибы запретили ученицам средних и старших классов посещать образовательные учреждения.

После прихода «Талибана» к власти часть стран эвакуировала свои дипмиссии из Кабула. Однако нашлись и смельчаки, которые в столь тяжелое время отправились в Афганистан работать. Среди них оказалась российская журналистка, востоковед-афганист Александра Ковальская.

Александра прямо из Кабула дала «Вечерней Москве» интервью, в котором развенчала некоторые мифы и поведала о том, что изменилось в жизни ее любимой страны при новой власти.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом, запрещена в РФ.

Правительство Коррупция Афганистан
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