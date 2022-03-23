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Минобразования афганского правительства, сформированное запрещенным в РФ радикальным движением «Талибан»*, запретило ученицам средних и старших классов посещать образовательные учреждения. Об этом в среду, 23 марта, сообщил афганский телеканал Ariana News.

Так, с началом учебного года к учебе приступят только девушки до шестого класса.

— Если форма для девочек седьмого–двенадцатого классов будет разработана в соответствии с шариатом (мусульманским правом), национальной традицией и культурой, то по распоряжению «Исламского эмирата Афганистан» (название государства, что используют талибы* — прим. «ВМ») школы будут открыты и для них, — передает сообщение министерства Ariana news.

21 февраля сообщалось, что Россия не намерена признавать радикальное движение «Талибан»* и считает, что в Афганистане должно быть сформировано коалиционное правительство из всех политических сил в стране.

В январе российская миссия в ООН назвала «успех» США в Афганистане лицемерием. Она обнародовала ответ на релиз американского постпредства при ООН, в котором содержались «факты» о «восстановлении лидерства США в ООН при президентстве Джо Байдена».

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ, запрещена в России.