В МИД РФ ответили на вопрос о признании «Талибана»*

Талибы* патрулируют Кандагар / Фото: EPA

Россия не намерена признавать радикальное движение «Талибан»* и считает, что в Афганистане должно быть сформировано коалиционное правительство из всех политических сил в стране. Об этом в понедельник, 21 февраля, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

— О признании «Талибана»* речи не идет, постольку-поскольку мы выступаем за инклюзивность процесса и создание коалиционных руководящих органов с участием представителей всех политических сил Афганистана, — передает его слова РИА Новости.

В январе российская миссия в ООН назвала «успех» США в Афганистане лицемерием. Она обнародовала ответ на релиз американского постпредства при ООН, в котором содержались «факты» о «восстановлении лидерства США в ООН при президентстве Джо Байдена».

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

31 августа в Пентагоне сообщили о выводе войск США из Афганистана, а также о завершении военной миссии в республике. 7 сентября «Талибан»* сформировал временное правительство.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ, запрещена в России.