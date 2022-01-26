Российская миссия в ООН назвала «успех» США в Афганистане лицемерием

Фото: МИД РФ

Попытки Соединенных Штатов представить свои действия в Афганистане с выгодной стороны выглядят лицемерными. Об этом в среду, 26 января, говорится в заявлении постпредства РФ при Организации объединенных наций (ООН).

Российская миссия обнародовала ответ на релиз американского постпредства при ООН, в котором содержались «факты» о «восстановлении лидерства США в ООН при президентстве Джо Байдена».

— Американцы вошли в Афганистан с особой миссией — борьбой с терроризмом. Однако в действительности их приход в страну лишь способствовал укреплению ее статуса рассадника терроризма и наркотиков, — говорится в заявлении российского представительства.

Российские дипломаты добавили, что присутствие Штатов в Афганистане привело к многочисленным потерям среди мирных жителей страны и военнослужащих.

В постпредстве уточнили, что на этом фоне попытки США избежать ответственности за кризис в Афганистане выглядят непорядочными, передает РИА Новости.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

31 августа в Пентагоне сообщили о выводе войск США из Афганистана, а также о завершении военной миссии в республике. 7 сентября «Талибан»* сформировал временное правительство.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ, запрещена в России.