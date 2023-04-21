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Аккаунты Крида и блогера Хованского внесли в реестр запрещенной информации Роскомнадзора

Евгений Силаев
Общество
Аккаунты Крида и блогера Хованского внесли в реестр запрещенной информации Роскомнадзора
Фото: shutterstock

Роскомнадзор включил социальные сети 15 блогеров в реестр запрещенной информации. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

— Получили официальные ответы от Роскомнадзора и ФНС в связи с обращениями Лиги по незаконной рекламе казино. В реестр запрещенных сайтов внесены ресурсы стримеров на площадках Twitch, Telegram, Kick. Платформам направлены требования от РКН об ограничении доступа к аккаунтам на территории России, — рассказала Мизулина.

В список попали учетные записи в Twitch, Telegram и Kick певца Егора Крида, а также блогеров Гусейна Гасанова, Андрея Бурима, Николая Лебедева, Юрия Хованского и других. Доступ к включенным в реестр аккаунтам предлагается заблокировать на территории России, передает ТАСС.

Накануне Роскомнадзор утвердил критерии оценки материалов, которые содержат пропаганду ЛГБТ и смены пола и запрещены к распространению в РФ. Согласно документу, ресурсы включат в единую автоматизированную систему. Отмечается, что приказ вступит в силу с 1 сентября 2023 года.

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