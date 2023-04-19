Роскомнадзор утвердил критерии ЛГБТ-пропаганды

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Роскомнадзор утвердил критерии оценки материалов, которые содержат пропаганду ЛГБТ и смены пола и запрещены к распространению в РФ. Об этом в среду, 19 апреля, сообщили в ведомстве.

— В частности, приказ устанавливает критерии оценки в интернете материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения, педофилию и смену пола, — цитирует слова пресс-службы ТАСС.

В понедельник соответствующий приказ ведомства был опубликован на официальном сайте правовой информации. Согласно документу, ресурсы включат в единую автоматизированную систему. Отмечается, что приказ вступит в силу с 1 сентября 2023 года.

В конце декабря правительство России утвердило внесение изменений в правила работы Единого реестра запрещенной информации Роскомнадзора. По новым правилам основанием для внесения страниц или сайтов в реестр в том числе стали ЛГБТ-пропаганда и данные, пропагандирующие педофилию или смену пола.

5 декабря президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому в стране вводится полный запрет на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола и педофилии.