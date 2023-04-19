Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Роскомнадзор утвердил критерии ЛГБТ-пропаганды

Никита Худяков
Общество
Роскомнадзор утвердил критерии ЛГБТ-пропаганды
Фото: shutterstock

Роскомнадзор утвердил критерии оценки материалов, которые содержат пропаганду ЛГБТ и смены пола и запрещены к распространению в РФ. Об этом в среду, 19 апреля, сообщили в ведомстве.

— В частности, приказ устанавливает критерии оценки в интернете материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения, педофилию и смену пола, — цитирует слова пресс-службы ТАСС.

В понедельник соответствующий приказ ведомства был опубликован на официальном сайте правовой информации. Согласно документу, ресурсы включат в единую автоматизированную систему. Отмечается, что приказ вступит в силу с 1 сентября 2023 года.

В конце декабря правительство России утвердило внесение изменений в правила работы Единого реестра запрещенной информации Роскомнадзора. По новым правилам основанием для внесения страниц или сайтов в реестр в том числе стали ЛГБТ-пропаганда и данные, пропагандирующие педофилию или смену пола.

5 декабря президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому в стране вводится полный запрет на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола и педофилии.

Роскомнадзор Россия ЛГБТ
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Алексей Зубец
Алексей Зубец

Зачем хорошие зарплаты отдавать иностранцам

Руслан Гакуев
Руслан Гакуев

Памятник жертвам нацистов

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Найти мотивацию без формализма: нужно ли возрождать традицию наставничества

Александр Лосото
Александр Лосото

Счастье материнства дороже денег

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Стоит ли ужесточить наказание за государственную измену

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Нездоровая реакция на красивое тело

Александра Фадеева
Александра Фадеева

Как меняется столичный район «Марьина Роща»

Все мнения
О проекте