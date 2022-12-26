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ЛГБТ-пропаганда стала основанием для внесения сайтов в реестр запрещенной информации

Егор Провоторов
Общество
ЛГБТ-пропаганда стала основанием для внесения сайтов в реестр запрещенной информации
Фото: shutterstock

Правительство России утвердило внесение изменений в правила работы Единого реестра запрещенной информации Роскомнадзора. По новым правилам основанием для внесения страниц или сайтов в реестр в том числе стала ЛГБТ-пропаганда, а также данные, пропагандирующие педофилию или смену пола.

Согласно постановлению кабмина, изменения были внесены в пункт, согласно которому основаниями для включения в реестр являются решения Роскомнадзора в отношении материалов в сети с порнографическими изображениями несовершеннолетних, данных о наркотиках, способах самоубийства и изготовления взрывчатки и оружия, напечатанной в СМИ и распространенной в сети.

Также причиной внесения в реестр может стать решение Роскомнадзора в отношении информации о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных действий, размещенной в СМИ и распространяемой в сети, а также статей, распространение которых ранее запретил судебный орган.

Теперь, помимо прочего, основанием для внесения в вышеуказанный реестр также может стать информация, которая «пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, педофилию и смену пола», говорится в постановлении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

В конце ноября Совет Федерации одобрил закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и информации, способной вызвать желание сменить пол.

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