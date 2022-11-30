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Совет Федерации одобрил закон о запрете пропаганды ЛГБТ

Лейла Алиева
Общество
Совет Федерации одобрил закон о запрете пропаганды ЛГБТ
Фото: Пресс-служба Совфеда

Совет Федерации одобрил закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и информации, способной вызвать желание сменить пол. Об этом стало известно в среду, 30 ноября.

Согласно документу, в России запрещается пропаганда ЛГБТ в любых продающихся товарах — фильмах, книгах, рекламных роликах, СМИ и аудиовизуальных сервисах. В случае нарушения запрета придется выплатить штраф в размере до 10 миллионов рублей, пишет РИА Новости.

24 ноября Володин сообщил о принятии закона о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Также был введен запрет на пропаганду педофилии и смены пола.

На следующий день Госдума на пленарном заседании приняла закон о штрафах до 10 миллионов рублей за пропаганду ЛГБТ, смены пола и педофилии. Ответственность за пропаганду распространяется не только среди несовершеннолетних, но и среди взрослых.

«Вечерняя Москва» решила выяснить, что означает закон о запрете пропаганды ЛГБТ и за что грозят штрафы. Как уточняется, пропаганда нетрадиционных ценностей теперь запрещена среди людей любого возраста. Ограничения в основном коснутся СМИ, интернет-ресурсов, а также книжной и киноотраслей.

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