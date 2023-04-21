Сенатор Цеков назвал глупыми слова Вайкуле о советских памятниках

Фото: Пресс-служба Совфеда

Певица Лайма Вайкуле показала свою глупость, когда высказалась о художественной ценности памятников советским солдатам. Об этом в пятницу, 21 апреля, заявил член комитета Совфеда по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков.

По его словам, певица получит «соответствующий ответ от граждан России». Сенатор отметил, что забывать об СССР стало модно среди тех, кто ранее сделал там карьеру.

— Надо дождаться определенного времени нам, чтобы увидеть глупость таких личностей, как Лайма Вайкуле. Тот человек, который долгие годы выступал в Советском Союзе, в России, который говорил правильные слова о сохранении исторической памяти, оказался той личностью, которая говорит, что памятники ничего не стоят, — заявил Цеков в беседе с RT.

Лайма Вайкуле выпустила видео на своем YouTube-канале, в котором заявила, что советские памятники воинам-освободителям «не имеют художественной ценности». Также она обвинила Россию в «приватизации» Дня Победы и русского языка.

Высказывания певицы Лаймы Вайкуле о том, что памятники советским солдатам не имеют художественной ценности, были связаны с ее желанием показать свою верность действующей антироссийской риторике, которой поражен весь западный мир. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил депутат Госдумы РФ Евгений Федоров.