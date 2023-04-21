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Приметы и советы

Вайкуле обвинила Россию в «приватизации» Дня Победы

Евгений Силаев
Общество
Вайкуле обвинила Россию в «приватизации» Дня Победы
Фото: Youtube / Телеканал Дождь. Внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иноагента

Россия «приватизировала» День Победы и русский язык. Такое заявление сделала латвийская певица Лайма Вайкуле на своем YouTube-канале.

— Россия приватизировала День Победы и русский язык. Это не ваш язык — он принадлежит всему миру, — заявила артистка.

Также исполнительница высказалась по поводу памятников защищавшим Родину в годы Великой Отечественной солдатам. По словам певицы, они «не имеют художественной ценности». Смысла в их существовании нет, а почтить память родственников можно на кладбище, передает РИА Новости.

Лайма Вайкуле с самого начала спецоперации на Украине объявила, что ноги ее больше не будет в России. Но спустя время все-таки решила объясниться перед своими поклонниками. По словам артистки, сперва она думала, что петь по-русски больше не сможет.

В декабре Вайкуле выступила с внезапным заявлением. Она сказала, что содержала весь СССР своими концертами, а Пугачева — всю Россию, когда выступала. Российская общественность отреагировала на такие слова очень язвительно.

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