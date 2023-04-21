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Международная федерация стрельбы из лука допустила россиян до соревнований

Евгений Белоусов
Спорт
Международная федерация стрельбы из лука допустила россиян до соревнований
Фото: Unsplash

Исполнительный комитет Международной федерации стрельбы из лука (World Archery) принял решение допустить к участию в соревнованиях спортсменов из России и Белоруссии. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщили в пресс-службе организации.

— World Archery подтвердил свою поддержку рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) и согласился изучить возможность возвращения этих спортсменов на строгих условиях приемлемости, — говорится в сообщении.

В комитете уточнили, что допускать к соревнованиям будут только тех спортсменов, которые смогут доказать свой нейтралитет, передает ТАСС.

28 марта глава МОК Томас Бах опубликовал целый перечень условий, по которым российским и белорусским спортсменам можно будет принимать участие в международных соревнованиях. Например, один из пунктов гласит, что спортсмены из названых стран смогут состязаться только в качестве индивидуальных нейтральных атлетов.

В настоящее время 206 национальных олимпийских комитетов со всех пяти континентов приветствовали рекомендации МОК, сообщил Бах. Он также добавил, что ряд комиссий из Африки и Азии готовы разрешить российским и белорусским атлетам принимать участие в соревнованиях под национальными флагами.

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