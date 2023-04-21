Невролог Длин объяснил причины ощущения слабости по утрам

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Ощущение слабости по утрам может возникнуть из-за сна возле включенных гаджетов или из-за депрессии. Об этом рассказал врач-невролог Сергей Длин.

По его словам, одной из главных причин появления слабости является температура в спальне. Оптимально она не должна превышать 22 градуса.

Кроме того, врач советует засыпать в темной комнате с выключенным звуком у телефона. Нарушение одного из этих пунктов тоже может привести к неприятному ощущению с утра.

Длин отметил, что человек может соблюдать все эти условия, но не высыпаться из-за переживаний или депрессии. В таком случае лучше всего обратиться за консультацией к специалисту.

— Если это становится такой хронической историей, то организм будет всегда фактически находиться в состоянии стресса. И этот стресс будет постоянно влиять и на работу гормональной системы, на работу надпочечников, на работу внутренних органов, в том числе желудочно-кишечного тракта. То есть со временем в организме может нарушиться целая цепочка и возникнут заболевания, — рассказал Длин в беседе с Life.

Люди, у которых есть привычка спать с открытым ртом, часто просыпаются уже уставшими, в плохом расположении духа. Об этом рассказала руководитель Центра сомнологии клинико-диагностического центра «МЕДСИ на Красной Пресне» Татьяна Сурненкова.