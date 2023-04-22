Молодой спортсмен из-под Самары перестал двигаться из-за редкого заболевания

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Молодой активный житель Самарской области неожиданно столкнулся с трагедией, которая полностью изменила его жизнь. Никита занимался баскетболом, любил спорт и работал. Однако в течение нескольких дней его жизнь изменилась кардинально. Об этом сообщает «КТВ-Луч».

Однажды Никита почувствовал странную боль в ногах и руках. Сначала он не придал этому значения, думая, что это просто усталость после физических нагрузок. Однако, боль не уходила, а только усиливалась, и это его начало беспокоить.

Через несколько часов после первых симптомов Никиту доставили в крайне тяжелом состоянии в больницу. Он постепенно становился все слабее и слабее, не мог двигаться, его жизнь казалась бессмысленной. Молодой человек провел несколько месяцев в госпитале.

В ходе обследования врачи поставили диагноз редкого аутоиммунного заболевания — синдрома Гийена-Барре, которое поражает периферическую нервную систему.Однако, Никита не решился сдаваться и начал бороться за свою жизнь. Медицинский персонал делает все возможное, чтобы помочь ему восстановиться.

Бывшего главу «Роснано» и экс-спецпредставителя президента РФ Анатолия Чубайса госпитализировали в реанимацию с синдромом Гийена — Барре. Врач-остеопат, невролог Александр Евдокимов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал подробнее об этом тяжелом недуге.