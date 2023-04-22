Corriere della Sera: Италия заморозила имущество Артема Усса

Фото: Unsplash

Активы российского предпринимателя Артема Усса на территории Италии оказались заморожены. Об этом в субботу, 22 апреля, написало итальянское издание Corriere della Sera.

Как сообщили журналисты, замороженной оказалась вилла на территории Италии, а также активы в этой стране на сумму порядка 160 тысяч евро.

Напомним, что Усса-младшего задержали в Италии по ордеру от США. Все произошло в аэропорту Милана, откуда Артем собирался вылететь в Турцию. Суд в Милане решил одобрить экстрадицию Артема Усса в США. Однако уже 29 марта Артему Уссу удалось скрыться из-под домашнего ареста.

4 апреля стало ясно, что Артем Усс вынужденно сбежал, поскольку полностью не верил в объективность местного правосудия.Артема Усса задержали в воздушной гавани Мальпеса. Он намеревался вылететь в Турцию. Через некоторое время россиянину изменили меру пресечения на домашний арест.

Губернатор Красноярского края Александр Усс подтвердил, что его сын Артем прибыл на территорию Российской Федерации. Об этом глава региона сообщил во вторник, 4 апреля. Он уже успел поговорить с сыном. В беседе Артем Усс подтвердил, что прибыл в Россию.