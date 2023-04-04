Губернатор Красноярского края Александр Усс подтвердил прибытие сына в Россию

Фото: Пресс-служба Совфеда

Губернатор Красноярского края Александр Усс подтвердил, что его сын Артем прибыл на территорию Российской Федерации. Об этом глава региона сообщил во вторник, 4 апреля.

Как сообщил чиновник Telegram-каналу Baza, он уже успел поговорить с сыном. В беседе Артем Усс подтвердил, что прибыл в Россию.

— Он сам расскажет, как смог добраться, если захочет, — прокомментировал Александр Усс ситуацию с освобождением сына.

Ранее появилась информация, что российский бизнесмен Артем Усс прибыл в Россию после побега из-под домашнего ареста в Италии. После этого мужчина самостоятельно прибыл в следственный департамент МВД в Москве, где ему изменили меру пресечения.

В октябре 2022 года сына губернатора Красноярского края Артема Усса арестовали в Италии из-за уклонения от санкций и отмывания денег. Его отец, губернатор Красноярского края, выразил уверенность, что предъявленное сыну обвинение имеет политический окрас. 21 марта Миланский суд одобрил экстрадицию Усса в США по двум из четырех пунктов обвинения. Мужчину задержали в Италии по международному ордеру.

Примечательно, что в России бизнесмена также разыскивали по подозрению в легализации средств в особо крупном размере.