Лидер Limp Bizkit показал на видео Владимира Зеленского с белым флагом

Фото: flickr/european_parliament

Вокалист и лидер рэп-метал-группы Limp Bizkit Фред Дерст опубликовал на своей странице в социальной сети видеозапись с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ролике, анонсированном отрывком из песни Loser, изображен Зеленский в военной форме и каске, несущий белый флаг.

Эта композиция была включена в альбом Limp Bizkit 2011 года Gold Cobra, она завоевала большую популярность. Однако текст ее применительно к Зеленскому сейчас звучит совершенно недвусмысленно.

— Я неудачник, да, это правда. Такое ощущение, что мне не везет с тех пор, как я встретил тебя, — поется в песне.

В феврале группа выпустила клип на песню Out Of Style с дипфейк-версиями мировых лидеров, включая Владимира Путина и Дональда Трампа. Каждый музыкант предстанет в образе политика. Режиссером клипа выступил Марк Класфельд, а сам Фред Дерст был ответственен за его съемку. Кроме того, Limp Bizkit выпустят новый альбом в начале 2022 года.