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Рок-группа Limp Bizkit из Соединенных Штатов выпустила клип на композицию Out Of Style («Не в моде» — прим. «ВМ»), использовав дипфейк версии президентов РФ Владимира Путина, Украины Владимира Зеленского, США Джо Байдена, глав Китая Си Цзиньпина и Северной Кореи Ким Чен Ына. Видео опубликовано на YouTube-канале коллектива.

В клипе лидеры мировых государств собираются в гараже и исполняют песню на музыкальных инструментах. Роль Путина играет вокалист Фред Дерст. Барабанщик Джон Отто примерил образ Ким Чен Ына, диджей Леорс Димантс «стал» Зеленским, гитаристы Уэс Борланд и Сэм Риверс исполнили Байдена и Си Цзиньпина.

На выступление смотрит жарящий барбекю голливудский актер Том Круз с надписью Woodstock на фартуке.

— Мы не можем изменить прошлое, но мы можем начать сегодня, чтобы сделать завтрашний день лучше, — звучит первая строчка песни, которую произносит Дерст.

В композиции также есть фраза «мы должны быть в одной команде, в одной команде, если иначе — то мы ничто».

В школьные годы певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) обожал уроки музыки и был неординарной личностью. Об этом рассказал его одноклассник Иван Мягких в программе на НТВ «Звезды сошлись».