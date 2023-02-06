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«Много времени отдавал сцене»: одноклассник SHAMAN рассказал о школьных годах артиста

Араз Салехов
Общество
«Много времени отдавал сцене»: одноклассник SHAMAN рассказал о школьных годах артиста
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В школьные годы артист SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) обожал уроки музыки и был неординарной личностью. Об этом рассказал его одноклассник Иван Мягких в шоу «Звезды сошлись».

— Был необычным молодым человеком, высоким блондином. Был себе на уме. Много времени отдавал сцене, — поделился он.

Несмотря на то что артист в школьные годы не любил алгебру и физику, он все равно хорошо учился. Также выяснилось, что со школьных времен певец несильно поменял свой стиль в одежде. В юности музыкант часто приходил на уроки в кожаных куртках.

Недавно SHAMAN отрезал свои дреды в новом клипе «Исповедь». По сюжету клипа герой идет через двигающихся против него людей и обращается к Богу с просьбой указать путь. После этого певец попадает на заснеженное поле. Он проходит через него и попадает в небольшую церковь. Внутри здания SHAMAN встречает старца, перед которым падает на колени. Исполнитель протягивает ему ножницы, которыми в результате срезаются его дреды.

В октябре в эксклюзивной беседе с «Вечерней Москвой» музыкальный продюсер Иосиф Пригожин объяснил внезапную популярность певца SHAMAN. По его словам, автор популярного ныне хита «Я русский» шел к успеху через очень тернистый путь.

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